Об этом журналистам сообщили 2 американских чиновников. Они заявили, что Белый дом и Кремль приближаются к завершению соответствующих договоренностей.

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Официальные лица подчеркнули, что Женева стала окончательным претендентом на проведение встречи между Байденом и Путиным, которую уже давно обсуждали.

Политики встретятся там 15 – 16 июня после того, как завершится первая международная поездки Байдена с момента вступления в должность президента США.

Накануне Белый дом отправил в Женеву советника по нацбезопасности Джейка Салливана. Там он встретился со своим российским коллегой, чтобы обсудить детали встречи.

Обратите внимание! В то же время в Белом доме отказались комментировать окончательное место встречи, пока не будут уточнены все детали.

О чем будут говорить Байден и Путин

В администрации Путина заверили, что президенты поднимут вопрос стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Мол, эта тема касается всего мира.

Заметим, что предложение о встрече с Путиным президент США озвучил еще в апреле. Он предложил провести ее на "нейтральной территории".

Сначала встречу согласились организовать Финляндия, Австрия и Исландия. Впоследствии, в СМИ появилась информация о Швейцарии, которую подтвердили источники в Белом доме.