Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він попередив про ризики, на які повинна зважати Україна.

Раніше Є загроза від влади Білорусі: МЗС та Мінкульт звернулись до журналістів

Міністр підкреслив, що українська влада враховує усі загрози, коли ухвалює важливі рішення. Він також пояснив, для чого Кремль може використовувати Білорусь.

За його словами, разом з подальшим зближенням цих країн симетрично зростають загрози. Мовиться про використання Білорусі для нарощування агресії проти України.

Зверніть увагу! Російський лідер Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі зустрінуться 28 травня, вже втретє від початку 2021 року.

Чому МЗС не відкликає посла з Білорусі

Крім цього, Кулеба заявив, що відкликати посла України з Білорусі – не проблема. Це серйозний дипломатичний жест. Втім, Україна цього поки не робитиме.

Посол Ігор Кизима залишиться у Білорусі. Адже там він займається не політичним діалогом, а гуманітарними питаннями. Зокрема – проблемою трансплантології.

Адже, як зауважив міністр, на операціях у Білорусі наразі перебуває 26 українців. Приблизно 160 громадян у черзі, це означає, що вони повинні їхати вже найближчим часом.

Україна закрила авіасполучення з Білоруссю