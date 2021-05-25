Кулеба та Ткаченко 25 травня заявили, що засуджують порушення владою Білорусі прав і свобод представників медіасфери.

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Міністри звернулись до журналістів та активістів

Очільники міністерств заявили, що Білорусь продовжує утиски проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов'язанням.

Також Мінськ намагається:

встановити тотальний інформаційний контроль;

наповнювати інфопростір виключно провладною пропагандою.

З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни,

– заявили у зверненні.

До речі, вони також закликали звільнити Романа Протасевича та інших політичних в'язнів, припинити репресії проти незалежних ЗМІ та відновити повагу до прав і свобод людини.

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