Насправді ж, за словами Дмитра Протасевича, його син абсолютно не причетний до подій. Про все це батько затриманого розповість в інтерв'ю для 24 каналу.

До теми Його змусили, – батько Протасевича вважає, що на відео у сина зламаний ніс та грим на обличчі

Обговорюватимуть також вигляд Романа Протасевича на відеокадрі. Батько вважає, що його синові зламали ніс та нанесли багато гриму на обличчя, аби приховати усі побої.

Затримання також аналізуватимуть з екскерівником СІЗО, в якому нібито перебуває Протасевич, Олегом Алкаєвим. Це білорус, який отримав політичний притулок у Німеччині.

Алкаєв звинувачує Лукашенка в причетності до зникнення політичних опонентів білоруського диктатора в 1999 – 2000 роках.

Важливо! Інтерв'ю дивіться на ютубі 24 каналу 25 травня о 19:30. Не пропустіть!

Затримання Протасевича: коротко