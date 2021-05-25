Кулеба и Ткаченко 25 мая заявили, что осуждают нарушения властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.

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Министры обратились к журналистам и активистов

Руководители министерств заявили, что Беларусь продолжает притеснения против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам.

Также Минск пытается:

  • установить тотальный информационный контроль;
  • наполнять инфопространство исключительно провластной пропагандой.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну,
– заявили в обращении.

Кстати, они также призвали освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и восстановить уважение к правам и свободам человека.

Последние резонансные события в Беларуси: коротко

  • 23 мая в Минске срочно посадили самолет сообщения Афины – Вильнюс. Произошло это из-за сообщения о заминировании. На борту самолета взрывчатки не обнаружили.
  • Именно этим самолетом летел оппозиционный белорусский блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
  • Протасевича вместе с его девушкой задержали в Беларуси и поместили в СИЗО.
  • 25 мая появилось видеообращение Романа Протасевича. Отец считает, что сына заставили его записать.
  • Кроме того, 25 мая в Беларуси осудили 7 активистов. Им дали от 4 до 7 лет тюрьмы.