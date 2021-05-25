Кулеба и Ткаченко 25 мая заявили, что осуждают нарушения властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы.

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Министры обратились к журналистам и активистов

Руководители министерств заявили, что Беларусь продолжает притеснения против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам.

Также Минск пытается:

установить тотальный информационный контроль;

наполнять инфопространство исключительно провластной пропагандой.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну,

– заявили в обращении.

Кстати, они также призвали освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и восстановить уважение к правам и свободам человека.

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