Приговоры 25 мая вынес Могилевский областной суд под председательством судьи Ирины Ланчевой. Активистов посадили на сроки от 4 до 7 лет.

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В Беларуси осудили 7 активистов

Приговоры оппозиционным активистам вынесли на закрытом судебном заседании.

Павел Северинец был приговорен к 7 годам строгого режима якобы за организацию массовых беспорядков,
 – говорится в сообщении.

К 7 годам заключения также приговорили:

  • Евгения Афнагеля – координатора "Европейской Беларуси";
  • Андрея Войнича – активиста "Европейской Беларуси".

5 лет тюрьмы суд назначил:

  • Павлу Юхневичу – активисту кампании "Европейская Беларусь";
  • Максиму Винярскому – активисту кампании "Европейская Беларусь";
  • Дмитрию Козлову – блогеру YouTube-канала "Серый кот".

Активистке и редактору оппозиционных телеграмм-каналов Ирине Счастной дали 4 года тюрьмы.

Суд признал, что якобы все они виновны в организации массовых беспорядков и в подготовке к преступлению. Сам оппозиционер Павел Северинец на заседании заявил, что "Беларусь будет свободной".

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Правозащитники утверждают, что подсудимые – политические заключенные.

Приговор суда вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые не будут его обжаловать.

Коротко о деле активистов

  • Павла Северинца задержали в июне 2020 года возле его дома. Это случилось после выступления на пикетах и перед очередными митингами. Впоследствии против него открыли уголовное дело по подозрению в совершении преступления. Его также обвинили в беспорядках и держали под стражей.
  • Андрея Войнича, Павла Юхневича и Евгения Афнагеля задержали в сентябре 2020 года. В октябре им инкриминировали участие в беспорядках.
  • По той же причине в январе 2021 года задержали Максима Винярского.
  • Дмитрия Козлова задержали и обвинили в мероприятиях, нарушающих общественный порядок.
  • Ирину Счастную задержали за участие в беспорядках.

Кстати, дело против 7 активистов рассматривали две недели. За подготовку материалов о суде задержали 2 журналистов – Александра Буракова и Владимира Лабцевича. Впоследствии их приговорили к 20 дням админареста. Кроме того, возле суда задержали еще 2 активистов.