Приговоры 25 мая вынес Могилевский областной суд под председательством судьи Ирины Ланчевой. Активистов посадили на сроки от 4 до 7 лет.

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В Беларуси осудили 7 активистов

Приговоры оппозиционным активистам вынесли на закрытом судебном заседании.

Павел Северинец был приговорен к 7 годам строгого режима якобы за организацию массовых беспорядков,

– говорится в сообщении.

К 7 годам заключения также приговорили:

Евгения Афнагеля – координатора "Европейской Беларуси";

Андрея Войнича – активиста "Европейской Беларуси".

5 лет тюрьмы суд назначил:

Павлу Юхневичу – активисту кампании "Европейская Беларусь";

Максиму Винярскому – активисту кампании "Европейская Беларусь";

Дмитрию Козлову – блогеру YouTube-канала "Серый кот".

Активистке и редактору оппозиционных телеграмм-каналов Ирине Счастной дали 4 года тюрьмы.

Суд признал, что якобы все они виновны в организации массовых беспорядков и в подготовке к преступлению. Сам оппозиционер Павел Северинец на заседании заявил, что "Беларусь будет свободной".

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Правозащитники утверждают, что подсудимые – политические заключенные.

Приговор суда вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые не будут его обжаловать.

Коротко о деле активистов

Павла Северинца задержали в июне 2020 года возле его дома. Это случилось после выступления на пикетах и перед очередными митингами. Впоследствии против него открыли уголовное дело по подозрению в совершении преступления. Его также обвинили в беспорядках и держали под стражей.

Андрея Войнича, Павла Юхневича и Евгения Афнагеля задержали в сентябре 2020 года. В октябре им инкриминировали участие в беспорядках.

По той же причине в январе 2021 года задержали Максима Винярского.

Дмитрия Козлова задержали и обвинили в мероприятиях, нарушающих общественный порядок.

Ирину Счастную задержали за участие в беспорядках.

Кстати, дело против 7 активистов рассматривали две недели. За подготовку материалов о суде задержали 2 журналистов – Александра Буракова и Владимира Лабцевича. Впоследствии их приговорили к 20 дням админареста. Кроме того, возле суда задержали еще 2 активистов.

Обратите внимание! В Минске 23 мая самолет рейса Афины – Вильнюс срочно приземлился из-за сообщения о заминировании. Взрывчатку не обнаружили. Но власти задержали активиста, основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который был на борту. Также посадили его девушку.