Приговоры 25 мая вынес Могилевский областной суд под председательством судьи Ирины Ланчевой. Активистов посадили на сроки от 4 до 7 лет.
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В Беларуси осудили 7 активистов
Приговоры оппозиционным активистам вынесли на закрытом судебном заседании.
Павел Северинец был приговорен к 7 годам строгого режима якобы за организацию массовых беспорядков,
– говорится в сообщении.
К 7 годам заключения также приговорили:
- Евгения Афнагеля – координатора "Европейской Беларуси";
- Андрея Войнича – активиста "Европейской Беларуси".
5 лет тюрьмы суд назначил:
- Павлу Юхневичу – активисту кампании "Европейская Беларусь";
- Максиму Винярскому – активисту кампании "Европейская Беларусь";
- Дмитрию Козлову – блогеру YouTube-канала "Серый кот".
Активистке и редактору оппозиционных телеграмм-каналов Ирине Счастной дали 4 года тюрьмы.
Суд признал, что якобы все они виновны в организации массовых беспорядков и в подготовке к преступлению. Сам оппозиционер Павел Северинец на заседании заявил, что "Беларусь будет свободной".
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Правозащитники утверждают, что подсудимые – политические заключенные.
Приговор суда вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые не будут его обжаловать.
Коротко о деле активистов
- Павла Северинца задержали в июне 2020 года возле его дома. Это случилось после выступления на пикетах и перед очередными митингами. Впоследствии против него открыли уголовное дело по подозрению в совершении преступления. Его также обвинили в беспорядках и держали под стражей.
- Андрея Войнича, Павла Юхневича и Евгения Афнагеля задержали в сентябре 2020 года. В октябре им инкриминировали участие в беспорядках.
- По той же причине в январе 2021 года задержали Максима Винярского.
- Дмитрия Козлова задержали и обвинили в мероприятиях, нарушающих общественный порядок.
- Ирину Счастную задержали за участие в беспорядках.
Кстати, дело против 7 активистов рассматривали две недели. За подготовку материалов о суде задержали 2 журналистов – Александра Буракова и Владимира Лабцевича. Впоследствии их приговорили к 20 дням админареста. Кроме того, возле суда задержали еще 2 активистов.