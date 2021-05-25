Ведомство общается с родственниками Протасевича, которые не знают о состоянии его здоровья. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.
Важно Сдавленный голос и следы побоев: МВД Беларуси показало первое видео с Протасевичем
На записи видно, что касательно него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что касательно него нарушались права человека,
– отметил Яблонский.
Что известно об обращении Протасевича
Мать Протасевича заявила, что он попал в больницу и находится в тяжелом состоянии.
Зато в белорусском МВД заявили, что с задержанным оппозиционером все хорошо и он якобы находится в СИЗО. Опубликовали видео, где журналист подтверждает это. Правда, видно, что он запуган.
Задержание Протасевича: что нужно знать
- Самолет авиакомпании Ryanair, рейсом Афины – Вильнюс, 23 мая срочно приземлился в Минске. Все из-за сообщения о заминировании.
- На борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. До инцидента он подчеркнул, что в Афинах за ним следили. Его задержали.
- Протасевича и еще нескольких человек задержали белорусские силовики. Взрывчатки на боту Ryanair так и не нашли.
- Международное сообщество уже отреагировало на инцидент и призвало освободить задержанных.