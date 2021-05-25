Відомство спілкується з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський.
Важливо Здавлений голос та сліди побоїв: МВС Білорусі показало перше відео з Протасевичем
На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини,
– наголосив Яблонський.
Що відомо про звернення Протасевича
Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні та перебуває у важкому стані.
Натомість у білоруському МВС заявили, що із затриманим опозиціонером все добре та він нібито перебуває у СІЗО. Опублікували відео, де журналіст підтверджує це. Щоправда, видно, що він заляканий.
Затримання Протасевича: що треба знати
- Літак авіакомпанії Ryanair, рейсом Афіни – Вільнюс, 23 травня терміново приземлився у Мінську. Все через повідомлення про нібито замінування.
- На борту перебував засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. До інциденту він підкреслив, що в Афінах за ним стежили. Його затримали.
- Протасевича та ще кількох осіб затримали білоруські силовики. Вибухівки на боту Ryanair так і не знайшли.
- Міжнародна спільнота вже відреагувала на інцидент і закликала звільнити затриманих.