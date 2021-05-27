Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів, що ця постанова українського уряду – спроба захистити українських мандрівників.

Зауважте У "Белавіа" скасували рейси до 8 країн: перелік

Це не санкції. Ця постанова уряду України. Ми захищаємо громадян України, які подорожують (літаками – 24 канал) над іншими країнами. Ви бачили приклади минулого тижня. Саме тому такі рішення Міністерство інфраструктури та уряд ухвалюють,

– наголосив Тимошенко.

Авіасполучення з Білоруссю Україна закрила ще 26 травня. Підготувати таке рішення доручив особисто президент Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Євросоюз 25 травня заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. У відповідь білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси до Італії, Нідерландів, Польщі, Німеччини та інших країн ЄС.

Причиною таких рішень стало затримання у Мінську ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги. Літак Ryanair, на якому вони летіли до Вільнюса, примусово посадили у Мінську. Причиною стало начебто повідомлення про замінування, однак жодної вибухівки не знайшли.