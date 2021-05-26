Про це розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, президент США має відповідну позицію у питанні щодо роботи з диктаторами.
До теми Путіну доведеться говорити про Україну, – політтехнолог про зустріч з Байденом
"Байден втягує Путіна у дипломатичні перемовини. Коли ще президентом був Барак Обама, Байден зміг зупинити наступ Путіна на Маріуполь і "прикривати" українські війська, які його потім звільняли від російських окупантів", – сказав Давидюк.
Що можуть обговорити президенти
На думку політолога, у дискусії президентів мовитиметься про так зване місце Росії у світі, а з боку США, ймовірно, намагатимуться зробити так, щоб Путін вів менш агресивну риторику.
Я думаю, що Путін дуже хотів цієї зустрічі, Путін провокував її. Зустріч повинна внести певну розрядку, може мовитись більше про дизайн відносин США з Росією проти Китаю,
– зазначив експерт.
"Чимось це буде нагадувати зустріч міністрів закордонних справ після Другої світової війни, коли комуністичні більшовицькі міністри вимагали свого впливу у Балтійському морі та Польщі", – вважає Давидюк.
Чи буде Путін намагатися підкупити Байдена
На думку політолога, Росія не зможе запропонувати Байдену певні спільні проєкти, адже вона – в десятки разів слабша.
Зрозуміло, що цим не зацікавиш першу економіку світу і ніякі цікаві пропозиції Путін зробити не зможе. У нього надто мало сили,
– заявив Микола Давидюк.
Він роз'яснив, що Путін навпаки буде намагатися відмежуватися й отримати свої регіональні впливи.
Микола Давидюк про зустріч Байдена та Путіна: дивіться відео
Зустріч Путіна та Байдена: коротко
- У квітні 2021 року Джозеф Байден сам запропонував Володимиру Путіну зустрітись.
- 25 травня стало відомо, що перемовини відбудуться 16 червня у третій країні – Швейцарії.