Про це повідомив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформують РИА Новости. Пєсков прямо сказав, що надто багато від зустрічі глав держав очікувати не слід.

До теми Путіну доведеться говорити про Україну, – політтехнолог про зустріч з Байденом

Не слід очікувати, що вдасться вийти на порозуміння, – Пєсков

Очікувати того, що в ході однієї, першої зустрічі вдасться вийти на розуміння з питань глибокої незгоди навряд чи доводиться. Але в той же час і применшувати значення цієї зустрічі теж було б неправильно,

– додав Пєсков.

У Кремлі жодних документів для підписання поки не готують. Прессекретар Путіна запевнив, що поки таких планів нема.

Що казали про теми переговорів у Білому домі

Раніше теми переговорів Путіна та Байдена окреслили у Білому домі. Зокрема, зазначили в адміністрації американського президента, піднімуть теми Білорусі та України. Звісно, головне, про що спілкуватимуться глави держав, – це двосторонні відносини між Вашингтоном та Москвою.

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Зверніть увагу! Байден запропонував Путіну зустрітись ще наприкінці квітня. Локацією для зустрічі вирішили обрати третю країну. 25 травня офіційні представники сторін повідомили, що перемовини відбудуться 16 червня у Швейцарії.