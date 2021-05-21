Не стоит рассматривать это как тотальную зраду. Это уже особенности внешней политики от Байдена. Для нового президента США важно восстановить в полном объеме партнерские отношения с Германией.

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Во-вторых, США готовы пожертвовать уступками по этому газопроводу чтобы "умиротворить Путина", чтобы Россия отступила от украинской границы, и не пугала ни нас, ни страны Балтии.

И это "конструктивный сигнал" перед встречей Байдена и Путина.

Я о таких предложениях от американских аналитиков слышал еще в апреле. Это "отрыжки" "обамовщины". И на будущее надо быть готовыми к такой "гибкости" новой администрации США.

В-третьих, газопровод "Северный поток-2" был почти построен, и американцы, судя по всему, были уверены в том, что он будет достроен.

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Но нам надо всегда помнить о наших интересах.

В этой связи думаю, что правильно Зеленский сегодня дал прямую критичную оценку о том, что это будет личным проигрышем Байдена.