Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, информируют РИА Новости. Песков прямо сказал, что слишком многого от встречи глав государств ожидать не следует.

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Не следует ожидать, что удастся выйти на понимание, – Песков

Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходится. Но в то же время и преуменьшать значение этой встречи тоже было бы неправильно,

– добавил Песков.

В Кремле никаких документов для подписания пока не готовят. Пресс-секретарь Путина заверил, что пока таких планов нет.

Что говорили о темах переговоров в Белом доме

Ранее темы переговоров Путина и Байдена обозначили в Белом доме. В частности, как отметили в администрации американского президента, поднимут темы Беларуси и Украины. Конечно, главное, о чем будут общаться главы государств, – это двусторонние отношения между Вашингтоном и Москвой.

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Обратите внимание! Байден предложил Путину встретиться еще в конце апреля. Локацией для встречи решили выбрать третью страну. 25 мая официальные представители сторон сообщили, что переговоры состоятся 16 июня в Швейцарии.