Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тихенгаузен. Он отметил, что кроме ситуации в Украине Путина ждет еще ряд других вопросов от президента США.

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"Путин не хочет говорить о Крыме и Донбассе, но ему придется это делать на ближайшей встрече", – заверил Тизенгаузен.

Ультиматумов не будет, – политтехнолог

Тизенгаузен предположил, что больше всего президенты будут говорить о террористических актах, которые Россия осуществляла на территории стран НАТО.

Важно! Говорится в том числе о взрывах на складах в Чехии. Расследователи установили, что к ним причастны агенты России, которые использовали паспорта с именами Руслан Боширов и Александр Петров.

"Однако Байден сказал, что хочет наладить отношения с Россией, а потому он не будет говорить ультиматумами. Весь мир понимает, что это бесполезно. Возможно, будут искать компромиссы", – отметил Тизенгаузен.

Политолог отметил, что Украина никак не может повлиять на встречу Путина с Байденом. Однако очень хорошо, что до этого события украинским представителям удалось поговорить с представителем Госдепа США Энтони Блинкеном.

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