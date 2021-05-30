Таку думку у своєму блозі "Думки мої тихі" висловив журналіст Артем Овдієнко. Він наголосив, що Кремль та Білий дім вже давно узгодили цей момент.

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"На мій превеликий жаль, Байден такого точно не скаже. Чому так думаю? Якби був хоча б найменший шанс на це, то тієї зустрічі просто не відбулося б", – наголосив Овдієнко.

Він сказав, що у такому разі Путін би просто забоявся та не погодився на зустріч.

Я думаю, що коли Кремль та Білий дім узгоджували цю зустріч своїх лідерів, то цей момент стриманості Байдена вони обов'язково окремо проговорили,

– запевнив Овдієнко.

Довідка. Джо Байдена під час одного з інтерв'ю запитали, чи вважає він Путіна вбивцею. Той відповів ствердно. Це обурило Кремль, а деякі чиновники світу навпаки підтримали Байдена у цій позиції.

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Зустріч Путіна та Байдена: коротко