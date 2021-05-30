Таку думку у своєму блозі "Думки мої тихі" висловив журналіст Артем Овдієнко. Він наголосив, що Кремль та Білий дім вже давно узгодили цей момент.

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"На мій превеликий жаль, Байден такого точно не скаже. Чому так думаю? Якби був хоча б найменший шанс на це, то тієї зустрічі просто не відбулося б", – наголосив Овдієнко.

Він сказав, що у такому разі Путін би просто забоявся та не погодився на зустріч.

Я думаю, що коли Кремль та Білий дім узгоджували цю зустріч своїх лідерів, то цей момент стриманості Байдена вони обов'язково окремо проговорили,
– запевнив Овдієнко.

Дивіться блог Артема Овдієнка "Думки мої тихі": відео

Зустріч Путіна та Байдена: коротко

  • Ще у квітні Байден звернувся до Путіна з пропозицією зустрітись.
  • Одразу ж вирішили, що зустріч відбудеться у третій країні. Спочатку зголосилися її провести Фінляндія, Австрія та Ісландія.
  • Лише 25 травня стало відомо про офіційну остаточну дату та місце зустрічі.