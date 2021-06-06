По мнению Леонида Кравчука, Зеленский как никто лучше знает ситуацию на Донбассе. Такое заявление глава украинской делегации ТКГ сделал в эфире телеканала "Дом".
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Организовать разговор несложно
На вопрос, вероятен ли такой разговор между Байденом и Зеленским, Кравчук ответил, что вполне. В середине июня Джозеф Байден впервые как президент приедет в Европу, где проведет ряд важных встреч. По словам Кравчука, организовать встречу или по крайней мере звонок с Зеленским будет несложно.
Переговоры с Зеленским нужны потому, что никто не прояснит положение дел на Донбассе лучше него.
О ситуации на Донбассе никто не знает лучше, чем президент Зеленский. За время президентства он был на Донбассе около 25 раз: он общается с людьми, бывает там и знает ситуацию,
– сказал Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ говорит, что тема Донбасса на встрече Байдена и Путина будет точно присутствовать. Один из вопросов заключается в том, чтобы создать для России такие условия, которые заставили бы страну-агрессор придерживаться международного права.
Первый разговор Зеленского и Байдена: основное
- Предыдущий телефонный разговор между президентами Байденом и Зеленским и состоялся 2 апреля. Он длился 50 минут и был первым в истории разговором между этими двумя президентами.
- Историческим и крайне важным разговор стал из-за политического фона – Россия начала массово наращивать военное присутствие возле границ с Украиной и в Крыму.
- Байден в беседе подчеркнул, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Президенты обсудили также тесное сотрудничество Украины и США для сдерживания пандемии COVID-19.