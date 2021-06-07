Чому українського президента не запросять у США
Зеленського планували запросити у Вашингтон до 16 червня. Адже саме на цю дату запланована зустріч американського та російського президентів. Таку інформацію виданню повідомило джерело в Адміністрації глави США.
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Білий дім відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість в Адміністрації, що він відмовився від зусиль щодо боротьби з корупцією,
– мовиться у повідомленні.
Раніше Зеленський припускав, що консультації з Байденом до зустрічі з Путіним можуть і не відбутися через щільний графік. Водночас він наголосив, що такий вибір буде лише за США і якщо зустрічі не буде, то це стане "великою помилкою".
У відповідь на запитання, що означатиме, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж із Зеленським, президент сказав: "Це відповідь і геополітичне бачення: є "імперії", є великі держави світу, а є всі решта".
Що відомо про кадрові зміни у "Нафтогазі"
- 28 квітня уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Новим очільником компанії призначили Юрія Вітренка.
- Через це члени наглядової ради компанії подали у відставка. Згодом, на прохання уряду, вони погодилися працювати до завершення конкурсу на посади нових.
- Європейський Союз та міжнародні організації закликали Україну дотримуватися норм корпоративного управління. Вони закликали Київ підтвердити свій курс на реформи.
- Згодом 3 ключових співробітників покинули компанію. Це – директорка зі зв'язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами Альона Осмоловська, радниця голови правління Лана Зеркаль, а також радник попереднього голови правління Вадим Гламаздін.