Чому українського президента не запросять у США

Зеленського планували запросити у Вашингтон до 16 червня. Адже саме на цю дату запланована зустріч американського та російського президентів. Таку інформацію виданню повідомило джерело в Адміністрації глави США.

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Білий дім відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість в Адміністрації, що він відмовився від зусиль щодо боротьби з корупцією,

– мовиться у повідомленні.

Раніше Зеленський припускав, що консультації з Байденом до зустрічі з Путіним можуть і не відбутися через щільний графік. Водночас він наголосив, що такий вибір буде лише за США і якщо зустрічі не буде, то це стане "великою помилкою".

У відповідь на запитання, що означатиме, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж із Зеленським, президент сказав: "Це відповідь і геополітичне бачення: є "імперії", є великі держави світу, а є всі решта".

Що відомо про кадрові зміни у "Нафтогазі"

28 квітня уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Новим очільником компанії призначили Юрія Вітренка.

Через це члени наглядової ради компанії подали у відставка. Згодом, на прохання уряду, вони погодилися працювати до завершення конкурсу на посади нових.

Європейський Союз та міжнародні організації закликали Україну дотримуватися норм корпоративного управління. Вони закликали Київ підтвердити свій курс на реформи.

Згодом 3 ключових співробітників покинули компанію. Це – директорка зі зв'язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами Альона Осмоловська, радниця голови правління Лана Зеркаль, а також радник попереднього голови правління Вадим Гламаздін.

Зверніть увагу! Зустріч Путіна та Байдена відбудеться у Женеві. Серед низки тем для обговорення є також ситуація в Україні. Раніше Зеленський казав, що зустріч двох політиків буде "правильною та вчасною". Водночас він наголошував. що обговорювати українські питання без України – неправильно.