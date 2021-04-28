Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу": він про це дізнався з новин
Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України" під час засідання Кабінету Міністрів України 28 квітня.
Джерело:Ольга Василевська-Смаглюк
Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк прокоментувала звільнення Коболєва словом "нарешті".
Зауважте У "Нафтогазі" думають про відмову від імпорту газу
Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. Нарешті,
– зауважила народна обраниця.
"Нафтогаз" Коболєв очолив ще у березні 2014 року.
Що відомо про причини звільнення Коболєва
"Економічна правда" повідомила, що Коболєв сам подав заяву про відставку.
Водночас згодом політик спростував цю інформацію. На своїй сторінці у фейсбуці Коболєв повідомив, що "жодних заяв не писав".
Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу,
– заявив ексглава "Нафтогазу".
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