Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України" під час засідання Кабінету Міністрів України 28 квітня.

Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк прокоментувала звільнення Коболєва словом "нарешті".

Зауважте У "Нафтогазі" думають про відмову від імпорту газу

Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. Нарешті,

– зауважила народна обраниця.

"Нафтогаз" Коболєв очолив ще у березні 2014 року.

Що відомо про причини звільнення Коболєва

"Економічна правда" повідомила, що Коболєв сам подав заяву про відставку.

Водночас згодом політик спростував цю інформацію. На своїй сторінці у фейсбуці Коболєв повідомив, що "жодних заяв не писав".

Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу,

– заявив ексглава "Нафтогазу".



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