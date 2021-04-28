Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза": он об этом узнал из новостей
Андрея Коболева уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" во время заседания Кабинета Министров Украины 28 апреля.
Источник:Ольга Василевская-Смаглюк
Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала увольнение Коболева словом "наконец-то".
Заметьте В "Нафтогазе" думают об отказе от импорта газа
Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК Нафтогаз Украины. Наконец-то,
– отметила народная избранница.
"Нафтогаз" Коболев возглавил еще в марте 2014 года.
Что известно о причинах увольнения Коболева
"Экономическая правда" сообщила, что Коболев сам подал заявление об отставке.
В то же время позже политик опроверг эту информацию. На своей странице в фейсбуке Коболев сообщил, что "никаких заявлений не писал".
Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу,
– заявил экс-глава "Нафтогаза".
По данным "РБК-Украина", увольнение Коболева инициировали в Минэнерго и Минэкономразвития. Собеседник издания сообщил, что "Кабмин уже признал результаты работы Коболева неудовлетворительными".
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