Андрея Коболева уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" во время заседания Кабинета Министров Украины 28 апреля.

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала увольнение Коболева словом "наконец-то".

Заметьте В "Нафтогазе" думают об отказе от импорта газа

Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК Нафтогаз Украины. Наконец-то,

– отметила народная избранница.

"Нафтогаз" Коболев возглавил еще в марте 2014 года.

Что известно о причинах увольнения Коболева

"Экономическая правда" сообщила, что Коболев сам подал заявление об отставке.

В то же время позже политик опроверг эту информацию. На своей странице в фейсбуке Коболев сообщил, что "никаких заявлений не писал".

Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу,

– заявил экс-глава "Нафтогаза".

По данным "РБК-Украина", увольнение Коболева инициировали в Минэнерго и Минэкономразвития. Собеседник издания сообщил, что "Кабмин уже признал результаты работы Коболева неудовлетворительными".