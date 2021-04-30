ЄС та кредитори стурбовані звільненням Коболєва: звернулися до влади України
Європейський союз та міжнародні кредитори занепокоєні кадровими змінами у "Нафтогазі". Там хочуть, аби українська влада підтвердила подальший курс на реформи.
Джерело:Представництво ЄС в Україні
З такою заявою виступили ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Її опублікували 30 квітня.
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У ній закликали керівництво України забезпечити, аби критично важливі управлінські рішення на держпідприємствах ухвалювалися відповідно до принципів корпоративного управління.
Там також відзначили, що Україна впродовж останніх років досягла значного прогресу у реалізації реформи корпоративного управління у державному секторі.
Й наголосили, що вона спрямована на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності. Втім, існує критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес.
Це дозволить покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити вкрай потрібні інвестиції приватного сектора,
– мовиться у заяві.
"Сподіваємося, що українська влада підтвердить прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, що допоможуть країні вийти з кризи", – підсумували там.
Кадрові зміни у "Нафтогазі": коротко
- 28 квітня уряд несподівано призначив головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Він замінив на цій посаді Андрія Коболєва.
- Водночас незалежні члени та представники держави здійснюватимуть свої повноваження у наглядовій раді до обрання та визначення нових представників.
- Таке рішення у Кабміні пояснили незадовільною роботою наглядової ради та правління компанії за 2020 рік. Мовиться про мільярдні збитки.
- Сам Коболєв каже, що про звільнення дізнався з новин. Він також заявив, що рішення Кабміну ставить хрест на реформі корпоративного управління.
- Відреагували на кадрові зміни у "Нафтогазі" вже й у США. Там такі кроки Кабміну навіть назвали "маніпуляціями чинними правилами".
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