Європейський союз та міжнародні кредитори занепокоєні кадровими змінами у "Нафтогазі". Там хочуть, аби українська влада підтвердила подальший курс на реформи.

З такою заявою виступили ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Її опублікували 30 квітня.

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У ній закликали керівництво України забезпечити, аби критично важливі управлінські рішення на держпідприємствах ухвалювалися відповідно до принципів корпоративного управління.

Там також відзначили, що Україна впродовж останніх років досягла значного прогресу у реалізації реформи корпоративного управління у державному секторі.

Й наголосили, що вона спрямована на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності. Втім, існує критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес.

Це дозволить покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити вкрай потрібні інвестиції приватного сектора,

– мовиться у заяві.

"Сподіваємося, що українська влада підтвердить прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, що допоможуть країні вийти з кризи", – підсумували там.

Кадрові зміни у "Нафтогазі": коротко