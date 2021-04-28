Кабмін провів засідання акціонерів НАК "Нафтогаз Україна". В результаті припинили повноваження голови правління Андрія Коболєва, а на його місце призначили Юрія Вітренка. В уряді повідомляють, перед ухваленням такого рішення розглянули звіт про діяльність "Нафтогазу".

Зокрема, заслухали звіт щодо діяльності компанії у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" торік становив 19 мільярдів гривень.

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Збиток компанії становив 19 мільярдів гривень

При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 мільярда гривень прибутку,

– мовиться у повідомленні пресслужби уряду.

В Кабміні наголосили, такий фінансовий план запропонувало у грудні 2020 саме керівництво "Нафтогазу". Отож роботу наглядової ради та правління компанії визнали незадовільною.

Повноваження Коболєва припинили вже 28 квітня, а незалежні члени та представники держави у наглядовій раді компанії продовжать працювати до обрання та визначення нових представників.

З 29 квітня до роботи в НАК приступить Вітренко

З 29 квітня до роботи у НАК "Нафтогаз" приступить голова правління Юрій Вітренко. В уряді зазначають, колишній виконувач обов'язків міністра енергетики має великий досвід, адже у 2018 році вже обіймав посаду виконавчого директора компанії.

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Які завдання уряд поставив перед Вітренком:

системного збільшення видобутку українського газу,

сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.

Зверніть увагу! Замість Вітренка тимчасовим виконувачем обов'язків Міністра енергетики призначено заступника Міністра енергетики Юрія Бойка. Проте профільний комітет Верховної Ради уже схвалив кандидатуру Германа Галущенка на посаду глави відомства.