Мільярдні збитки: у Кабміні пояснили, чому замінили Коболєва на Вітренка у "Нафтогазі"
Кабмін провів засідання акціонерів НАК "Нафтогаз Україна". В результаті припинили повноваження голови правління Андрія Коболєва, а на його місце призначили Юрія Вітренка. В уряді повідомляють, перед ухваленням такого рішення розглянули звіт про діяльність "Нафтогазу".
Джерело:Пресслужба Кабміну
Зокрема, заслухали звіт щодо діяльності компанії у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" торік становив 19 мільярдів гривень.
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Збиток компанії становив 19 мільярдів гривень
При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 мільярда гривень прибутку,
– мовиться у повідомленні пресслужби уряду.
В Кабміні наголосили, такий фінансовий план запропонувало у грудні 2020 саме керівництво "Нафтогазу". Отож роботу наглядової ради та правління компанії визнали незадовільною.
Повноваження Коболєва припинили вже 28 квітня, а незалежні члени та представники держави у наглядовій раді компанії продовжать працювати до обрання та визначення нових представників.
З 29 квітня до роботи в НАК приступить Вітренко
З 29 квітня до роботи у НАК "Нафтогаз" приступить голова правління Юрій Вітренко. В уряді зазначають, колишній виконувач обов'язків міністра енергетики має великий досвід, адже у 2018 році вже обіймав посаду виконавчого директора компанії.
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Які завдання уряд поставив перед Вітренком:
- системного збільшення видобутку українського газу,
- сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.
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