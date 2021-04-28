Кабмин провел заседание акционеров НАК "Нафтогаз Украины". В результате прекратили полномочия председателя правления Андрея Коболева, а на его место назначили Юрия Витренко. В правительстве сообщают: перед принятием такого решения рассмотрели отчет о деятельности "Нафтогаза".

В частности, заслушали отчет о деятельности компании в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в прошлом году составил 19 миллиардов гривен.

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Убыток компании составил 19 миллиардов гривен

При этом в утвержденном Кабинетом Министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 миллиарда гривен прибыли,

– говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В Кабмине отметили, такой финансовый план предложило в декабре 2020 именно руководство "Нафтогаза". Поэтому работу наблюдательного совета и правления компании признали неудовлетворительной.

Полномочия Коболева прекратили уже 28 апреля, а независимые члены и представители государства в наблюдательном совете компании продолжат работать до избрания и определения новых представителей.

С 29 апреля к работе в НАК приступит Витренко

С 29 апреля к работе в НАК "Нафтогаз" приступит председатель правления Юрий Витренко. В правительстве отмечают, бывший исполняющий обязанности министра энергетики имеет большой опыт, ведь в 2018 году уже занимал должность исполнительного директора компании.

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Какие задачи правительство поставило перед Витренко:

системное увеличение добычи украинского газа,

содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Обратите внимание! Вместо Витренко временным исполняющим обязанности министра энергетики назначен заместитель министра энергетики Юрий Бойко. Однако профильный комитет Верховной Рады уже одобрил кандидатуру Германа Галущенко на пост главы ведомства.