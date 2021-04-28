Не тільки Коболєв: уряд звільнив увесь склад наглядової ради "Нафтогазу"
Кабмін здійснив низку рішучих кроків щодо НАК "Нафтогаз України". Причиною стали мільярдні збитки, яких зазнала компанія. Окрім очільника Андрія Коболєва, звільнили й увесь склад її наглядової ради.
Джерело:Кабмін
Відповідне рішення ухвалили 28 квітня на засіданні загальних зборів акціонерів компанії. Саме там призначили Юрія Вітренка новим головою правління "Нафтогазу".
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У Кабміні пояснили, що окрім Коболєва, мовиться про припинення повноважень:
- незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу";
- та представників держави у цій наглядовій раді.
Членів наглядової ради переобрали
Це означає, що незалежні члени та представники держави здійснюватимуть свої повноваження у наглядовій раді до обрання та визначення нових представників.
Чому так сталося
У "Нафтогазі" прозвітували про мільярдні збитки у 2020 році. Вони сягали 19 мільярдів гривень замість прибутку у 11,5 мільярдів, прогнозованого раніше керівництвом.
Через це на засіданні загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління "Нафтогазу" у 2020 році визнали незадовільною.
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