Не только Коболев: правительство уволило весь состав наблюдательного совета "Нафтогаза"
Кабмин предпринял ряд решительных шагов в отношении НАК "Нафтогаз Украины". Причиной стали миллиардные убытки, которые понесла компания. Кроме главы Андрея Коболева уволили и весь состав наблюдательного совета.
Источник:Кабмин
Соответствующее решение приняли 28 апреля на заседании Общего собрания акционеров компании. Именно там назначили Юрия Витренко новым председателем правления "Нафтогаза".
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В Кабмине пояснили, что, кроме Коболева, речь идет о прекращении полномочий:
- независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза";
- представителей государства в этом наблюдательном совете.
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Это означает, что независимые члены и представители государства будут осуществлять свои полномочия в наблюдательном совете до избрания и определения новых представителей.
Почему так произошло
В "Нафтогазе" отчитались о миллиардных убытках в 2020 году. Они достигали 19 миллиардов гривен вместо прибыли в 11,5 миллиарда, прогнозируемой ранее руководством.
Поэтому на заседании общего собрания акционеров работу наблюдательного совета и правления "Нафтогаза" в 2020 году признали неудовлетворительной.
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