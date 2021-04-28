Кабмин предпринял ряд решительных шагов в отношении НАК "Нафтогаз Украины". Причиной стали миллиардные убытки, которые понесла компания. Кроме главы Андрея Коболева уволили и весь состав наблюдательного совета.

Соответствующее решение приняли 28 апреля на заседании Общего собрания акционеров компании. Именно там назначили Юрия Витренко новым председателем правления "Нафтогаза".

Обратите внимание Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза": он об этом узнал из новостей

В Кабмине пояснили, что, кроме Коболева, речь идет о прекращении полномочий:

независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза";

представителей государства в этом наблюдательном совете.

Членов наблюдательного совета переизбрали

Отметим, что по результатам заседания действующих независимых членов наблюдательного совета и представителей государства переизбрали в таком же составе.

Важно! В то же время уже объявили конкурсный отбор кандидатов на должности 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Это означает, что независимые члены и представители государства будут осуществлять свои полномочия в наблюдательном совете до избрания и определения новых представителей.

Почему так произошло

В "Нафтогазе" отчитались о миллиардных убытках в 2020 году. Они достигали 19 миллиардов гривен вместо прибыли в 11,5 миллиарда, прогнозируемой ранее руководством.

Поэтому на заседании общего собрания акционеров работу наблюдательного совета и правления "Нафтогаза" в 2020 году признали неудовлетворительной.