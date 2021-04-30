ЕС и кредиторы обеспокоены увольнением Коболева: обратились к властям Украины
Европейский союз и международные кредиторы обеспокоены кадровыми изменениями в "Нафтогазе". Там хотят, чтобы украинская власть подтвердила дальнейший курс на реформы.
Источник:Представительство ЕС в Украине
С таким заявлением выступили ЕС, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Его опубликовали 30 апреля.
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В ней призвали руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на госпредприятиях принимались в соответствии с принципами корпоративного управления.
Там также отметили, что Украина на протяжении последних лет достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе.
И подчеркнули, что она направлена на обеспечение прозрачности, подотчетности и независимости. Впрочем, существует критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс.
Это позволит улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь крайне нужные инвестиции частного сектора,
– говорится в заявлении.
"Надеемся, что украинская власть подтвердит приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, которые помогут стране выйти из кризиса", – подытожили там.
Кадровые изменения в "Нафтогазе": коротко
- 28 апреля правительство неожиданно назначило председателем правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Он заменил на этом посту Андрея Коболева.
- В то же время независимые члены и представители государства будут осуществлять свои полномочия в наблюдательном совете до избрания и определения новых представителей.
- Такое решение в Кабмине объяснили неудовлетворительной работой наблюдательного совета и правления компании за 2020 год. Речь идет о миллиардных убытках.
- Сам Коболев говорит, что об увольнении узнал из новостей. Он также заявил, что решение Кабмина ставит крест на реформе корпоративного управления.
- Отреагировали на кадровые изменения в "Нафтогазе" уже и в США. Там такие шаги Кабмина даже назвали "манипуляциями действующими правилами".
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