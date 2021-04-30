Европейский союз и международные кредиторы обеспокоены кадровыми изменениями в "Нафтогазе". Там хотят, чтобы украинская власть подтвердила дальнейший курс на реформы.

С таким заявлением выступили ЕС, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Его опубликовали 30 апреля.

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В ней призвали руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на госпредприятиях принимались в соответствии с принципами корпоративного управления.

Там также отметили, что Украина на протяжении последних лет достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе.

И подчеркнули, что она направлена на обеспечение прозрачности, подотчетности и независимости. Впрочем, существует критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс.

Это позволит улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь крайне нужные инвестиции частного сектора,

– говорится в заявлении.

"Надеемся, что украинская власть подтвердит приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, которые помогут стране выйти из кризиса", – подытожили там.

Кадровые изменения в "Нафтогазе": коротко