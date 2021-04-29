Правительство не ждет негативной реакции МВФ и Всемирного банка на увольнение Коболева
В Кабинете министров не ожидают, что смена руководства "Нафтогаза" вызовет негативную реакцию Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Замминистра энергетики Ярослав Демченков заявил, что кредиторы готовы услышать аргументацию правительства.
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Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства. В том числе и по корпоративному управлению,
– сказал чиновник.
Он отметил, что ненормально, когда наблюдательный совет положительно оценивает деятельность правления компании, которая из прибыльной "внезапно" стала убыточной.
По его словам, это не соответствует международным стандартам корпоративного управления.
В правительстве сообщают, что перед принятием такого решения рассмотрели отчет о деятельности "Нафтогаза".
В частности, заслушали отчет о деятельности компании в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в прошлом году составил 19 миллиардов гривен.
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