В Кабинете министров не ожидают, что смена руководства "Нафтогаза" вызовет негативную реакцию Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Замминистра энергетики Ярослав Демченков заявил, что кредиторы готовы услышать аргументацию правительства.

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Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства. В том числе и по корпоративному управлению,

– сказал чиновник.

Он отметил, что ненормально, когда наблюдательный совет положительно оценивает деятельность правления компании, которая из прибыльной "внезапно" стала убыточной.

По его словам, это не соответствует международным стандартам корпоративного управления.

Обратите внимание! Кабмин 28 апреля провел заседание акционеров "Нафтогаза". В результате прекратили полномочия председателя правления Андрея Коболева, а на его место назначили Юрия Витренко.

В правительстве сообщают, что перед принятием такого решения рассмотрели отчет о деятельности "Нафтогаза".

В частности, заслушали отчет о деятельности компании в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в прошлом году составил 19 миллиардов гривен.

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