Юрий Витренко заявил, что не он был инициатором своего назначения на должность главы НАК "Нафтогаз Украины". С таким предложением, мол, выступили президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики, на руководящую должность в "Нафтогазе" его назначили за считанные часы. Решение связано с провальным голосованием парламента за избрание Витренко министром.

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Когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером и министром энергетики по объективным и субъективным причинам не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант,

– заявил чиновник.

Он отметил, что это будет его 6 возвращение в компанию.

"Честно говоря, я (в 2020 году – 24 канал) уже решил, что все – перевернутая страница моей работы в "Нафтогазе". Выяснилось, что это не так просто. Я из "Нафтогаза" уходил в 2003 году, потом в 2005, 2008 и 2009 годах. То есть раз 5. Каждый раз думал, что точно в последний раз. Но, как видите, оказалось, не в последний раз", – рассказал Витренко.

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28 апреля Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Решение объяснили миллионными убытками предприятия. Впоследствии сообщили, что уволили еще весь состав наблюдательного совета.

Новым руководителем назначили Витренко, потому что тот, мол, имеет многолетний опыт в сфере энергетики.

В группе "Нафтогаз" возмутились действиями правительства и назвали их "юридической манипуляцией". Компания заявила, что Кабмин незаконно уволил Коболева.

Кстати, сам Витренко сказал, что устранение его предшественника – вполне правильное и логичное.

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