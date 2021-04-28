Юрий Витренко заявил, что увольнение Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" является правильным. Оно, мол, вызвано негативным результатом работы чиновника.

Государство, как акционер, должно реагировать на неэффективную работу менеджмента НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому, по словам исполняющего обязанности министра энергетики, увольнение главы правления и наблюдательного совета является логичным.

Государство должно быть активным собственником, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение одобрили в пакете с рассмотрением результатов 2020 года. Поэтому оно понятно,

– заявил Витренко.

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