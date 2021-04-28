Решение об увольнении Коболева является логичным, – Витренко
Юрий Витренко заявил, что увольнение Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" является правильным. Оно, мол, вызвано негативным результатом работы чиновника.
Источник:Интерфакс-Украина
Государство, как акционер, должно реагировать на неэффективную работу менеджмента НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому, по словам исполняющего обязанности министра энергетики, увольнение главы правления и наблюдательного совета является логичным.
Государство должно быть активным собственником, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение одобрили в пакете с рассмотрением результатов 2020 года. Поэтому оно понятно,
– заявил Витренко.
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