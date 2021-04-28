Юрій Вітренко заявив, що звільнення Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України" є правильним. Воно, мовляв, викликане негативним результатом роботи посадовця.

Держава, як акціонер, має реагувати на неефективну роботу менеджменту НАК "Нафтогаз України". Тому, за словами виконувача обов'язки міністра енергетики, звільнення глави правління і наглядової ради є логічним.

Держава повинна бути активним власником, відповідно Кабінет Міністрів має право й обов'язок реагувати на проблеми в компанії. Це рішення схвалили в пакеті з розглядом результатів 2020 року. Тому воно є зрозумілим,

– заявив Вітренко.

До речі, чиновник зауважив, що не може повністю коментувати рішення уряду з етичних міркувань. Адже саме його призначили новим главою правління НАК.

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