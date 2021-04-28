"Нафтогаз" відреагував на звільнення наглядової ради та голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Компанія назвала такі дії уряду поверненням до практики ручного управління державними підприємствами.

"Нафтогаз" обурився діями уряду

У компанії заявили, що звільнення наглядової ради на 2 доби заради звільнення голови правління – наруга над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами. Звільнення голови належить виключно до компетенції наглядової ради.

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"Нафтогаз" зазначив, що такі кадрові зміни, згідно зі статутом, не можна передавати на рівень загальних зборів акціонерів.

Такі дії Кабміну є сигналом всім державним підприємствам: робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися,

– заявили у "Нафтогазі".

Там додали, що правління та наглядова рада лише 27 квітня презентувала результати роботи "Нафтогазу" за 2020 рік.

"Попри кризу та нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 мільярд гривень надходжень до держбюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік", – наголосили у підприємстві.

На заяви уряду про мільярдні збитки в компанії відповіли, що забезпечили ліквідність на рахунках в еквіваленті 57 мільярдів гривень. Підприємство додало, що "Нафтогаз" – єдина державна компанія, яка все ще має міцний запас ліквідності. "Безконтрольний доступ до цих коштів та їхнє нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими".

Це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів – умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності,

– наголосили в компанії.

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