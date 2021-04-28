"Нафтогаз "отреагировал на увольнение наблюдательного совета и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Компания назвала такие действия правительства возвращением к практике ручного управления государственными предприятиями.

"Нафтогаз" возмутился действиями правительства

В компании заявили, что увольнение наблюдательного совета на 2 суток ради увольнения председателя правления – надругательство над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. Увольнение председателя относится исключительно к компетенции наблюдательного совета.

"Нафтогаз" отметил, что такие кадровые изменения, согласно уставу, нельзя передавать на уровень общих собраний акционеров.

Такие действия Кабмина являются сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться,

– заявили в "Нафтогазе".

Там добавили, что правление и наблюдательный совет только 27 апреля презентовали результаты работы "Нафтогаза" за 2020 год.

"Несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 миллиард гривен поступлений в госбюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год", – подчеркнули в предприятии.

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