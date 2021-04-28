Звільнення Коболєва могло бути умовою для зустрічі з Путіним, – Фурса
Голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва звільнили з посади 28 квітня. Це трапилось абсолютно незаконно. Ймовірно, для цього були незаконні причини та мотиви певних осіб.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що звільнення показали "під завісою" звітності "Нафтогазу", яка продемонструвала збиток у 2020 році. Однак це точно не причина, адже все дуже легко пояснити.
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Фурса назвав 2 ймовірні причини звільнення:
- можливо, зараз на рахунках "Нафтогазу" є 2 мільярди доларів, до яких хтось дуже сильно хоче дістатися;
- можливо, це одна з умов зустрічі з Путіним, адже звільнення Коболєва – це радість для російського "Газпрому".
"Реальних причин не було, окрім бажання", – наголосив інвестиційний банкір.
Звільнення є незаконним, – Фурса
Інвестиційний банкір впевнений, що звільнення було незаконним. Кабмін не мав на це права.
"Єдиною можливістю звільнити Коболєва, у якого є чинний контракт, є подання Наглядової ради. Вона мала прийняти рішення, що Коболєв незадовільно працює, і подати його у Кабмін", – сказав Фурса.
Водночас процедуру вирішили обійти – визнали незадовільною і роботу Наглядової ради, і роботу "Нафтогазу".
Так воно не працює. Навіть якщо вони хотіли просто розігнати Наглядову раду, яка буцімто їм заважає, то вони б мали дочекатись нової, яка б подала Коболєва на звільнення,
– пояснив Фурса.
В кого були мотиви для звільнення
За словами інвестиційного банкіра, у певних осіб були мотиви для звільнення Коболєва. Зокрема, у Юрія Вітренка, якого призначили новим очільником "Нафтогазу".
"Це справа його життя останні кілька років – помститися Коболєву. У нього це особисте", – заявив Фурса.
Також, як запевнив експерт, бажання було у Фірташа і його компанії, адже Коболєв воював з ними за ринок газу. Також мотиви є у "Газпрому".
"Хто ще в українській владі вирішив, що Нафтогаз – це ласий шматок, я не можу сказати. Однак, судячи з усього, це було десь на горі", – підсумував Фурса.
Фурса заявив, що звільнення Коболєва було незаконним: дивіться відео
Звільнення Коболєва: коротко
- Кабінет Міністрів виніс рішення про звільнення Андрія Коболєва 28 квітня.
- Водночас Коболєв про це дізнався лише з новин.
- В уряді запевнили, що керівник "Нафтогазу" нібито не справляється з роботою. Доказом є збитки у розмірі 19 мільярдів гривень.
- Одразу ж на місце Коболєва призначили виконувача обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка.
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