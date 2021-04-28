Голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва звільнили з посади 28 квітня. Це трапилось абсолютно незаконно. Ймовірно, для цього були незаконні причини та мотиви певних осіб.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що звільнення показали "під завісою" звітності "Нафтогазу", яка продемонструвала збиток у 2020 році. Однак це точно не причина, адже все дуже легко пояснити.

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Фурса назвав 2 ймовірні причини звільнення:

можливо, зараз на рахунках "Нафтогазу" є 2 мільярди доларів , до яких хтось дуже сильно хоче дістатися;

, до яких хтось дуже сильно хоче дістатися; можливо, це одна з умов зустрічі з Путіним, адже звільнення Коболєва – це радість для російського "Газпрому".

"Реальних причин не було, окрім бажання", – наголосив інвестиційний банкір.

Звільнення є незаконним, – Фурса

Інвестиційний банкір впевнений, що звільнення було незаконним. Кабмін не мав на це права.

"Єдиною можливістю звільнити Коболєва, у якого є чинний контракт, є подання Наглядової ради. Вона мала прийняти рішення, що Коболєв незадовільно працює, і подати його у Кабмін", – сказав Фурса.

Водночас процедуру вирішили обійти – визнали незадовільною і роботу Наглядової ради, і роботу "Нафтогазу".

Так воно не працює. Навіть якщо вони хотіли просто розігнати Наглядову раду, яка буцімто їм заважає, то вони б мали дочекатись нової, яка б подала Коболєва на звільнення,

– пояснив Фурса.

В кого були мотиви для звільнення

За словами інвестиційного банкіра, у певних осіб були мотиви для звільнення Коболєва. Зокрема, у Юрія Вітренка, якого призначили новим очільником "Нафтогазу".

"Це справа його життя останні кілька років – помститися Коболєву. У нього це особисте", – заявив Фурса.

Довідка. Вітренко колись був близьким соратником Коболєва. Невідомо чому, але останні кілька років вони ворогують. Вітренко пояснював, що стосунки начебто погіршились через розбіжності у політиці та розвитку видобутку енергоресурсів.

Також, як запевнив експерт, бажання було у Фірташа і його компанії, адже Коболєв воював з ними за ринок газу. Також мотиви є у "Газпрому".

"Хто ще в українській владі вирішив, що Нафтогаз – це ласий шматок, я не можу сказати. Однак, судячи з усього, це було десь на горі", – підсумував Фурса.

Фурса заявив, що звільнення Коболєва було незаконним: дивіться відео

Звільнення Коболєва: коротко