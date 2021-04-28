У "Нафтогазі" не знають, чому звільнили Коболєва, – ЗМІ
У "Нафтогазі" поки не назвали причин, чому звільнили главу правління компанії Андрія Коболєва. Наразі там вивчають інформацію про це.
Джерело:"РБК-Україна "
Про це виданню повідомило джерело в "Нафтогазі". У пресслужбі компанії також заявили, що поки не коментують цю новину і вивчають усі деталі.
Увага Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу"
Водночас співрозмовник розповів, що причини звільнення теж поки не називають. Однак кажуть, начебто процедура була порушена.
Причини звільнення Коболєва: що відомо
- Джерел "РБК-Україна" в Кабміні розповіло, що ініціаторами звільнення Коболєва були Міністерство енергетики і Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
- У "Економічній правді" спершу повідомили, що Коболєв сам подав заяву про відставку.
- Згодом політик на своїй сторінці у фейсбуці розповів, що "жодних заяв не писав".
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