В "Нафтогазе" пока не назвали причин, почему уволили главу правления компании Андрея Коболева. Сейчас там изучают информацию об этом.

Об этом изданию сообщил источник в "Нафтогазе". В пресс-службе компании также заявили, что пока не комментируют эту новость и изучают все детали.

Внимание Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза"

В то же время собеседник рассказал, что причины увольнения тоже пока не называют. Однако говорят, якобы процедура была нарушена.

Внимание! На эту информацию уже отреагировал и сам Коболев. Он заявил, что не писал никаких заявлений об отставке. О самом увольнении, по его словам, узнал из новостей.

Причины увольнения Коболева: что известно

Источник "РБК-Украина" в Кабмине рассказал, что инициаторами увольнения Коболева были Министерство энергетики и Министерство экономического развития и торговли.

В "Экономической правде" сначала сообщили, что Коболев сам подал заявление об отставке.

Впоследствии политик на своей странице в фейсбуке рассказал, что "никаких заявлений не писал".

Справка. По результатам заседания общего собрания акционеров, работу Наблюдательного совета и правления "Нафтогаза" в 2020 году признали неудовлетворительной из-за миллиардных убытков.