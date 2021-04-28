В "Нафтогазе" не знают, почему уволили Коболева, – СМИ
В "Нафтогазе" пока не назвали причин, почему уволили главу правления компании Андрея Коболева. Сейчас там изучают информацию об этом.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом изданию сообщил источник в "Нафтогазе". В пресс-службе компании также заявили, что пока не комментируют эту новость и изучают все детали.
Внимание Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза"
В то же время собеседник рассказал, что причины увольнения тоже пока не называют. Однако говорят, якобы процедура была нарушена.
Причины увольнения Коболева: что известно
- Источник "РБК-Украина" в Кабмине рассказал, что инициаторами увольнения Коболева были Министерство энергетики и Министерство экономического развития и торговли.
- В "Экономической правде" сначала сообщили, что Коболев сам подал заявление об отставке.
- Впоследствии политик на своей странице в фейсбуке рассказал, что "никаких заявлений не писал".
Поделиться новостью