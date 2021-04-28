Увольнение Коболева могло быть условием для встречи с Путиным, – Фурса
Главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева уволили с должности 28 апреля. Это случилось совершенно незаконно. Вероятно, для этого были незаконные причины и мотивы определенных лиц.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что увольнение показали "под занавесом" отчетности "Нафтогаза", который продемонстрировал убыток в 2020 году. Однако это точно не причина, ведь все очень легко объяснить.
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Фурса назвал 2 вероятные причины увольнения:
- возможно, сейчас на счетах "Нафтогаза" есть 2 миллиарда долларов, до которых кто-то очень сильно хочет добраться;
- возможно, это одно из условий встречи с Путиным, ведь увольнение Коболева – это радость для российского "Газпрома".
"Реальных причин не было, кроме желания", – подчеркнул инвестиционный банкир.
Увольнение является незаконным, - Фурса
Инвестиционный банкир уверен, что увольнение было незаконным. Кабмин не имел на это права.
"Единственной возможностью уволить Коболева, у которого есть действующий контракт, является представление Наблюдательного совета. Он должен была принять решение, что Коболев неудовлетворительно работает, и подать его в Кабмин", – сказал Фурса.
В то же время процедуру решили обойти – признали неудовлетворительной и работу наблюдательного совета, и работу "Нафтогаза".
Так оно не работает. Даже если они хотели просто разогнать наблюдательный совет, который якобы им мешает, то они должны были дождаться нового, который бы подал Коболева на увольнение,
– пояснил Фурса.
У кого были мотивы для увольнения
По словам инвестиционного банкира, у определенных лиц были мотивы для увольнения Коболева. В частности, у Юрия Витренко, которого назначили новым главой "Нафтогаза".
"Это дело его жизни последние несколько лет – отомстить Коболеву. У него это личное", – заявил Фурса.
Также, как заверил эксперт, желание было у Фирташа и его компании, ведь Коболев воевал с ними за рынок газа. Также мотивы есть у"Газпрома".
"Кто еще в украинской власти решил, что Нафтогаз – это лакомый кусок, я не могу сказать. Однако, судя по всему, это было где-то на горе", – подытожил Фурса.
Фурса заявил, что увольнение Коболева было незаконным: смотрите видео
Увольнение Коболева: коротко
- Кабинет Министров вынес решение об увольнении Андрея Коболева 28 апреля.
- В то же время Коболев об этом узнал только из новостей.
- В правительстве заверили, что руководитель "Нафтогаза" якобы не справляется с работой. Доказательством является ущерб в размере 19 миллиардов гривен.
- Сразу же на место Коболева назначили исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
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