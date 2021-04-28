Главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева уволили с должности 28 апреля. Это случилось совершенно незаконно. Вероятно, для этого были незаконные причины и мотивы определенных лиц.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что увольнение показали "под занавесом" отчетности "Нафтогаза", который продемонстрировал убыток в 2020 году. Однако это точно не причина, ведь все очень легко объяснить.

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Фурса назвал 2 вероятные причины увольнения:

возможно, сейчас на счетах "Нафтогаза" есть 2 миллиарда долларов , до которых кто-то очень сильно хочет добраться;

, до которых кто-то очень сильно хочет добраться; возможно, это одно из условий встречи с Путиным, ведь увольнение Коболева – это радость для российского "Газпрома".

"Реальных причин не было, кроме желания", – подчеркнул инвестиционный банкир.

Увольнение является незаконным, - Фурса

Инвестиционный банкир уверен, что увольнение было незаконным. Кабмин не имел на это права.

"Единственной возможностью уволить Коболева, у которого есть действующий контракт, является представление Наблюдательного совета. Он должен была принять решение, что Коболев неудовлетворительно работает, и подать его в Кабмин", – сказал Фурса.

В то же время процедуру решили обойти – признали неудовлетворительной и работу наблюдательного совета, и работу "Нафтогаза".

Так оно не работает. Даже если они хотели просто разогнать наблюдательный совет, который якобы им мешает, то они должны были дождаться нового, который бы подал Коболева на увольнение,

– пояснил Фурса.

У кого были мотивы для увольнения

По словам инвестиционного банкира, у определенных лиц были мотивы для увольнения Коболева. В частности, у Юрия Витренко, которого назначили новым главой "Нафтогаза".

"Это дело его жизни последние несколько лет – отомстить Коболеву. У него это личное", – заявил Фурса.

Справка. Витренко когда-то был близким соратником Коболева. Неизвестно почему, но последние несколько лет они враждуют. Витренко объяснял, что отношения вроде бы ухудшились из-за разногласий в политике и развитии добычи энергоресурсов.

Также, как заверил эксперт, желание было у Фирташа и его компании, ведь Коболев воевал с ними за рынок газа. Также мотивы есть у"Газпрома".

"Кто еще в украинской власти решил, что Нафтогаз – это лакомый кусок, я не могу сказать. Однако, судя по всему, это было где-то на горе", – подытожил Фурса.

Фурса заявил, что увольнение Коболева было незаконным: смотрите видео

Увольнение Коболева: коротко