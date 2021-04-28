Кабмин назначил Витренко на год и ищет новых членов наблюдательного совета
Юрия Витренко назначили главой "Нафтогаза Украины" на год. В то же время правительство объявило конкурс на должности 4 независимых членов наблюдательного совета предприятия.
Источник:Правительственный портал
Распоряжение о назначении Юрия Витренко подписал премьер Денис Шмыгаль. Главой "Нафтогаза" Витренко официально станет с 29 апреля 2021.
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Конкурс на членов наблюдательного совета
Как говорится в распоряжении Кабмина, работу наблюдательного совета и правления акционерного общества в 2020 году признали неудовлетворительной. Поэтому решили досрочно прекратить их полномочия.
Распоряжением Кабмин уволил:
независимых членов наблюдательного совета:
- Лескуа Бруно Жана Гастона;
- Людо Ван дер Хейдена;
- Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.
представителей государства в наблюдательном совете
- Наталью Бойко;
- Юлию Кузнецову;
- Роберта Бенша.
На 5 мая 2021 года Кабмин объявил конкурсный отбор на занятие должностей 4 независимых членов наблюдательного совета.
Главное о кадровых изменениях в " Нафтогазе"
- 28 апреля правительство уволило Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".
- Кабинет Министров мотивировал свое решение убытками компании в 2020 году.
- Там отметили: стратегический план руководства предусматривал прибыль, а вышел на убытки.
- На место Коболева назначили Юрия Витренко.
- В "Нафтогазе" негативно высказались о кадровых изменениях.
- Компания считает, что правительство вернулось к практике ручного управления госпредприятиями.
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