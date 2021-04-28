Юрия Витренко назначили главой "Нафтогаза Украины" на год. В то же время правительство объявило конкурс на должности 4 независимых членов наблюдательного совета предприятия.

Распоряжение о назначении Юрия Витренко подписал премьер Денис Шмыгаль. Главой "Нафтогаза" Витренко официально станет с 29 апреля 2021.

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Конкурс на членов наблюдательного совета

Как говорится в распоряжении Кабмина, работу наблюдательного совета и правления акционерного общества в 2020 году признали неудовлетворительной. Поэтому решили досрочно прекратить их полномочия.

Распоряжением Кабмин уволил:

независимых членов наблюдательного совета:

Лескуа Бруно Жана Гастона;

Людо Ван дер Хейдена;

Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

представителей государства в наблюдательном совете

Наталью Бойко;

Юлию Кузнецову;

Роберта Бенша.

На 5 мая 2021 года Кабмин объявил конкурсный отбор на занятие должностей 4 независимых членов наблюдательного совета.

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