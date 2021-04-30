В США возмущены "манипуляциями" украинской власти по смене руководства "Нафтогаза"
Белый дом крайне обеспокоен решением Кабмина Украины распустить наблюдательный совет и заменить руководство "Нафтогаза". Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс в твиттере.
Источник:твитер Госдепа США
В этот же день, 29 апреля, на брифинге он дал расширенный комментарий по этому поводу. Заметим, предыдущий комментарий Прайса был довольно дипломатическим, новый же содержал категоричные и резкие суждения.
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Смена руководства "Нафтогаза": в США возмущены "манипуляциями" Кабмина
Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями Кабинета Министров Украины действующими правилами для роспуска наблюдательного совета и замены руководства главной украинской энергетической компании,
– сказал Прайс.
По мнению Госдепа США, действия украинского правительства:
- Продемонстрировали пренебрежение к честным и прозрачным корпоративным практикам.
- Усложнили как процесс реформирования энергетического сектора Украины, так и улучшения инвестиционного климата.
К сожалению, это лишний пример игнорирования современных методов работы. При этом экономический прогресс Украины, так трудно дающийся, еще и подвергается риску,
– добавил Прайс.
В то же время пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что США "продолжат поддерживать Украину и укреплять ее институты", только вот "власть Украины должна тоже вносить свой вклад".
Коротко о смене руководства "Нафтогаза"
- В компании "Нафтогаз" показали многомиллиардные убытки в 2020.
- Это стало поводом к решению Кабмина от 28 апреля об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании.
- Вместо него в этот же день руководителем "Нафтогаза" назначили Юрия Витренко.
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