Белый дом крайне обеспокоен решением Кабмина Украины распустить наблюдательный совет и заменить руководство "Нафтогаза". Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс в твиттере.

В этот же день, 29 апреля, на брифинге он дал расширенный комментарий по этому поводу. Заметим, предыдущий комментарий Прайса был довольно дипломатическим, новый же содержал категоричные и резкие суждения.

Предыдущий комментарий В Госдепе США отреагировали на смену руководства "Нафтогаза"

Смена руководства "Нафтогаза": в США возмущены "манипуляциями" Кабмина

Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями Кабинета Министров Украины действующими правилами для роспуска наблюдательного совета и замены руководства главной украинской энергетической компании,

– сказал Прайс.

По мнению Госдепа США, действия украинского правительства:

Продемонстрировали пренебрежение к честным и прозрачным корпоративным практикам.

Усложнили как процесс реформирования энергетического сектора Украины, так и улучшения инвестиционного климата.

К сожалению, это лишний пример игнорирования современных методов работы. При этом экономический прогресс Украины, так трудно дающийся, еще и подвергается риску,

– добавил Прайс.

В то же время пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что США "продолжат поддерживать Украину и укреплять ее институты", только вот "власть Украины должна тоже вносить свой вклад".

. @StateDeptSpox : Мы продолжим поддерживать Украину в укреплении ее институтов, включая продвижение демократических институтов и реформы корпоративного управления, но лидеры Украины должны внести свой вклад. pic.twitter.com/LpqizGqsq6 - Государственный департамент (@StateDept) 29 апреля 2021 г.

Коротко о смене руководства "Нафтогаза"

В компании "Нафтогаз" показали многомиллиардные убытки в 2020.

Это стало поводом к решению Кабмина от 28 апреля об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании.

Вместо него в этот же день руководителем "Нафтогаза" назначили Юрия Витренко.