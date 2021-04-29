Андрей Коболев перед тем, как покинуть пост главы "Нафтогаза", сделал несколько заявлений. В частности, что не согласен с решением Кабмина, но не намерен подставлять компанию.

Он отметил, что 29 апреля – последний день его работы в НАК. По словам предпринимателя, это были "насыщенные 7 лет 1 месяц и 3 дня превращения невозможного в достижимое".

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Не согласен с решением Кабмина

Андрей Коболев объяснил, что считает лишним озвучивать перечень достижений "Нафтогаза" за это время.

В то же время подчеркнул, что имеет претензии к решению Кабмина: "Не в части увольнения, а в том, что они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления".

Важно объяснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз. Сейчас основная задача команды – сохранить динамику, которая установилась у нас в течение последнего времени, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы,

– заметил он.

Предприниматель добавил, что оставляет ключи от кабинета Юрию Витренко.

"Последняя приятность, которую позволил себе как глава Нафтогаза, – подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", – подытожил Андрей Коболев.

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