Не намерен устраивать цирк, оставляю ключи Витренко, – Коболев
Андрей Коболев перед тем, как покинуть пост главы "Нафтогаза", сделал несколько заявлений. В частности, что не согласен с решением Кабмина, но не намерен подставлять компанию.
Источник:Андрей Коболев в фейсбуке
Он отметил, что 29 апреля – последний день его работы в НАК. По словам предпринимателя, это были "насыщенные 7 лет 1 месяц и 3 дня превращения невозможного в достижимое".
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Не согласен с решением Кабмина
Андрей Коболев объяснил, что считает лишним озвучивать перечень достижений "Нафтогаза" за это время.
В то же время подчеркнул, что имеет претензии к решению Кабмина: "Не в части увольнения, а в том, что они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления".
Важно объяснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз. Сейчас основная задача команды – сохранить динамику, которая установилась у нас в течение последнего времени, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы,
– заметил он.
Предприниматель добавил, что оставляет ключи от кабинета Юрию Витренко.
"Последняя приятность, которую позволил себе как глава Нафтогаза, – подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", – подытожил Андрей Коболев.
Смена руководства "Нафтогаза": коротко
- В "Нафтогазе" отчитались о миллиардных убытках в 2020 году. Они достигали 19 миллиардов гривен вместо прибыли в 11,5 миллиардов, прогнозируемой ранее руководством.
- В итоге Кабинет министров 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы компании.
- Вместо него на должность главы "Нафтогаза" назначили Юрия Витренко.
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