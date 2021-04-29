Крест на корпоративной реформе, – Коболев о своем увольнении
Андрей Коболев заявил, что не считает решение Кабмина о его увольнении легитимным. По словам предпринимателя, это ставит крест на корпоративной реформе.
Источник:Интерфакс-Украина
Коболев отметил, что решение уволить его с должности главы "Нафтогаза" будет иметь очень серьезные последствия. Прежде всего они будут касаться динамики отношений в органах корпоративного управления всех остальных компаний.
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Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для "Нафтогаза" или для меня персонально, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние 7 лет,
– подчеркнул Коболев.
Что еще сказал экс-глава "Нафтогаза"
- Своим решением Кабинет Министров Украины якобы фактически сделал беспрецедентную вещь – де-факто сказал всем руководителям государственных компаний, что наблюдательный совет потерял свою важность.
- Если увольнение Коболева останется в текущем состоянии наблюдательный совет потеряет свой авторитет для менеджмента любой компании.
- Ни в коем случае акционер не может подменять роль наблюдательного совета в процессе оценки руководства той или иной компании.
Увольнение Коболева: главное
- Андрея Коболева во время заседания Кабмина 28 апреля уволили с должности главы "Нафтогаза Украины". По словам предпринимателя, он узнал об этом из новостей.
- Коболев заверил, что не будет устраивать "цирк" из собственного увольнения и добровольно передаст ключи от кабинета своему преемнику – Юрию Витренко.
- В Кабмине заявили, что признали неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. В 2020 убыток группы компаний "Нафтогаз" составил 19 миллиардов гривен.
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