Андрей Коболев заявил, что не считает решение Кабмина о его увольнении легитимным. По словам предпринимателя, это ставит крест на корпоративной реформе.

Коболев отметил, что решение уволить его с должности главы "Нафтогаза" будет иметь очень серьезные последствия. Прежде всего они будут касаться динамики отношений в органах корпоративного управления всех остальных компаний.

Обратите внимание Увольнение Коболева – крах системы корпоративного управления, – преподаватель бизнес-школ

Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для "Нафтогаза" или для меня персонально, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние 7 лет,

– подчеркнул Коболев.

Что еще сказал экс-глава "Нафтогаза"

Своим решением Кабинет Министров Украины якобы фактически сделал беспрецедентную вещь – де-факто сказал всем руководителям государственных компаний, что наблюдательный совет потерял свою важность.

Если увольнение Коболева останется в текущем состоянии наблюдательный совет потеряет свой авторитет для менеджмента любой компании.

Ни в коем случае акционер не может подменять роль наблюдательного совета в процессе оценки руководства той или иной компании.

Увольнение Коболева: главное