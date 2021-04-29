Кабинет Министров 28 апреля уволил председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Новым главой государственного предприятия был избран Юрий Витренко. Впрочем, правительство не имело права на такие кадровые решения.

Ведь увольнять или назначать руководителя "Нафтогаза" может только наблюдательный совет. Об этом рассказал преподаватель бизнес-школ, общественный деятель Валерий Пекар.

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По его словам, нельзя также просто менять наблюдательный совет. Для этого должны быть выполнены соответствующие процедуры.

Увольнение Коболева является крахом украинской системы корпоративного управления. Правительство не имеет права увольнять или назначать руководителя "Нафтогаза". Это прерогатива наблюдательного совета,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил: государственная собственность всегда является лакомым куском для олигархов. Поэтому единственный способ вывести ее из-под их влияния – независимое управление. К тому же есть международные стандарты корпоративного управления, которые определяют, что руководителей назначает или увольняет наблюдательный совет.

"Сам наблюдательный совет имеет определенный устойчивый и независимый статус. Там обязательно есть люди, независимые от политики и каких-то там прихотей. Таким образом обеспечивается соблюдение интересов государства, а не олигархов или отдельных политиков-популистов", – пояснил Валерий Пекар.

В Украине давно проблема с корпоративным управлением, – Пекар

По его мнению, в Украине давно есть проблема с корпоративным управлением. В частности, в обществе много говорят о том, эффективно ли работают наблюдательные советы.

Он добавил: есть международные стандарты. Инвесторы доверяют стране, если там все в порядке с корпоративным управлением.

Что будет теперь? Каждый руководитель государственного предприятия будет знать, если он будет работать на Украину, а не на олигархов, его уволят в любой момент,

– отметил Валерий Пекар.

Он также добавил, что глава любого государственного предприятия будет знать, что его не защищает:

закон;

международные стандарты;

обязательства, которые взяла на себя Украина перед международными партнерами.

Валерий Пекар прокомментировал увольнение главы "Нафтогаза": видео