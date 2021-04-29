Андрія Коболєва 28 квітня звільнили з посади голови "Нафтогазу", тепер цю посаду обійматиме Юрій Вітренко. На кадрові зміни відреагували посли G7.

Позицію послів G7 опублікували на сторінці у твітері. У повідомленні наголосили, що ефективне управління держпідприємствами має вирішальне значення.

Важливо Звільнення Коболєва ускладнює переговори з МВФ, – Bloomberg

Посли G7 вкотре наголосили на важливості вільного від політичного втручання функціонування "Нафтогазу".

Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань,

– мовиться у повідомленні.

Що про кадрові перестановки думають експерти

Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний, що зміна очільника "Нафтогазу" відбулася "абсолютно" незаконно. Ймовірно, для цього були незаконні причини та мотиви певних осіб.

переконаний, що зміна очільника "Нафтогазу" відбулася "абсолютно" незаконно. Ймовірно, для цього були незаконні причини та мотиви певних осіб. Колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава зауважив, що прізвище керівника "Нафтогазу" не вплине на будівництво "Північного потоку-2".

зауважив, що прізвище керівника "Нафтогазу" не вплине на будівництво "Північного потоку-2". Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що повага до корпоративного управління, прозорості та добросовісності при призначенні персоналу в енергетичному секторі є ключем до підтримання впевненості у прихильності України реформам.

Зауважимо, що Андрія Коболєва звільнили з посади глави компанії 28 квітня. Він очолював "Нафтогаз" ще з березня 2014 року. Посадовець заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. Замість Коболєва Юрія Вітренка призначили новим очільником "Нафтогазу", він обійме посаду з 29 квітня.