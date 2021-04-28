Кабінет Міністр прийняв рішення звільнити голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Це може загрожувати ускладненням перемовин зі західними донорами України, зокрема Міжнародним валютним фондом.

Видання наголошує, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг "колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит".

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Як Захід може відреагувати на звільнення Коболєва

Саме Андрій Коболєв "привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому у 2018 році".

Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, зокрема Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів,

– йдеться у матеріалі.

Там також нагадали, що вже ексглава "Нафтогазу" не знав, що його звільнять та не писав відповідної заяви.

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