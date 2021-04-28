Кабинет Министр принял решение уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Это может грозить осложнением переговоров с западными донорами Украины, в частности Международным валютным фондом.

Издание отмечает, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог "бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит".

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Как Запад может отреагировать на увольнение Коболева

Именно Андрей Коболев "привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского Газпрома в 2018 году".

Неожиданный шаг рискует огорчить западных доноров, в частности Международный валютный фонд, которые поддержали Коболева и уже были поражены массовым уходом реформаторов,

– говорится в материале.

Там также напомнили, что уже экс-глава "Нафтогаза" не знал, что его уволят и не писал соответствующего заявления.

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