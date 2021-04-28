Увольнение Коболева осложняет переговоры с МВФ, – Bloomberg
Кабинет Министр принял решение уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Это может грозить осложнением переговоров с западными донорами Украины, в частности Международным валютным фондом.
Источник:Вloomberg
Издание отмечает, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог "бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит".
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Как Запад может отреагировать на увольнение Коболева
Именно Андрей Коболев "привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского Газпрома в 2018 году".
Неожиданный шаг рискует огорчить западных доноров, в частности Международный валютный фонд, которые поддержали Коболева и уже были поражены массовым уходом реформаторов,
– говорится в материале.
Там также напомнили, что уже экс-глава "Нафтогаза" не знал, что его уволят и не писал соответствующего заявления.
Кадровые изменения в "Нафтогазе": основное
- Правительство 28 апреля уволило Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Решение объяснили миллионными убытками предприятия. Впоследствии стало известно, что уволили еще и весь состав наблюдательного совета.
- Новым главой компании назначили Юрия Витренко, потому что он "имеет многолетний опыт в сфере энергетики".
- В группе "Нафтогаз" возмутились действиями Кабмина, назвав их "юридической манипуляцией". Компания считает, что правительство незаконно уволило Коболева.
- В то же время Витренко убежден, что устранение его предшественника – правильное и логичное решение.
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