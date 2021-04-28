Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева негативно повлияет на отношения с международными партнерами – они такого жеста точно не оценят. Более того, сотрудничество с Джозефом Байденом также ухудшится.

Такое мнение высказал инфестиционный банкир Сергей Фурса. Он заверил, что реакция международных партнеров на увольнение Коболева будет очень негативной.

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"Реформа рынка газа всегда происходила в очень тесном сотрудничестве с США. Прежде всего с президентом Джо Байденом, у которого есть личный советник, который был председателем наблюдательного совета "Нафтогаза", – пояснил Фурса.

Рушатся наши взаимоотношения с президентом США,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

По его словам, форма корпоративного управления, то есть создание независимого наблюдательного совета "Нафтогаза" – это была часть программы с МВФ. Именно поэтому увольнение создаст еще одну проблему в сотрудничестве.

Увольнение Коболева: коротко

Андрея Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза" 28 апреля. Решение вынес Кабмин. Что интересно, сам Коболев узнал о своем увольнении из новостей.

В "Нафтогазе" сказали, что не знают, за что уволили главу. Однако в правительстве заверили, что это из-за убытков в размере 19 миллиардов гривен.

Сразу же после увольнения на место Коболева назначили исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

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