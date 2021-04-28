Звільнення голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва негативно вплине на відносини з міжнародними партнерами – вони такого жесту точно не оцінять. Ба більше, співпраця з Джозефом Байденом також погіршиться.

Таку думку висловив інфестиційний банкір Сергій Фурса. Він запевнив, що реакція міжнародних партнерів на звільнення Коболєва буде дуже негативною.

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"Реформа ринку газу завжди відбувалась у дуже тісній співпраці зі США. Насамперед з президентом Джо Байденом, у якого є особистий радник, який був головою Наглядової ради "Нафтогазу", – пояснив Фурса.

Руйнуються наші взаємовідносини з президентом США,

– наголосив інвестиційний банкір.

За його словами, форма корпоративного управління, тобто створення незалежної Наглядової ради "Нафтогазу" – це була частина програми з МВФ. Саме тому звільнення створить ще одну проблему у співпраці.

Звільнення Коболєва: коротко

Андрія Коболєва звільнили з посади голови "Нафтогазу" 28 квітня. Рішення виніс Кабмін. Що цікаво, сам Коболєв дізнався про своє звільнення з новин.

У "Нафтогазі" сказали, що не знають, за що звільнили очільника. Однак в уряді запевнили, що це через збитки у розмірі 19 мільярдів гривень.

Одразу ж після звільнення на місце Коболєва призначили виконувача обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка.

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