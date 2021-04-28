Директором "Нафтогазу" після звільнення Андрія Коболєва призначили Юрія Вітренка. Але зміна прізвища нічого не означає.

Адже кадрові зміни не впливають на будівництво "Північного потоку-2". Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив експресаташе посольства Грузії в Україні у 2005 – 2010 років Бачо Корчилава.

Детальніше тут Путін до кінця триматиме важелі впливу на будь-яку українську владу, – Корчилава

За його словами, Коболєв робив дуже важливі зміни, але якби замість нього була інша людина – відбулися б такі ж реформи.

Прізвище жодним чином не впливає на будівництво "Північного потоку-2",

– зазначив Корчилава.

Він зауважив, добудування газопроводу – велика небезпека. Це набагато важливіше за прізвища в "Нафтогазі".

"Якщо "Північний потік-2" добудують (це те, чого так хоче Володимир Путін), то ми втратимо мінімум 2 мільярди доларів щорічного прибутку", – сказав експерт.

Що таке "Північний потік-2"? Для того, щоб переводити природний газ до Європи в обхід України, Росія почала створювати відповідний газопровід. Попри те, що санкції США зупинили на деякий час будівництво, Для того, щоб переводити природний газ до Європи в обхід України, Росія почала створювати відповідний газопровід. Попри те, що санкції США зупинили на деякий час будівництво, біля берегів Данії відновили роботи. Віцепрем'єр Росії Александр Новак заявив, що "Північний потік 2" добудують у 2021 році

В тому випадку, як відзначив Корчилава, навіть просто утримувати величезну газотранспортну систему буде дорого, тому що труба без газу – це металолом. "Наразі триває велика "підкилимна битва" – завершиться будівництво, чи ні", – додав колишній пресаташе.

Коротко про кадрові зміни в "Нафтогазі"