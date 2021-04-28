Директором "Нафтогаза" после увольнения Андрея Коболева назначили Юрия Витренко. Но смена фамилии ничего не значит.

Ведь кадровые изменения не влияют на строительство "Северного потока-2". Такое мнение в эфире программы "Что это было?" выразил экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине в 2005 – 2010 годов Бачо Корчилава.

Подробнее здесь Путин до конца держать рычаги влияния на любую украинскую власть, – Корчилава

По его словам, Коболев делал очень важные изменения, но если бы вместо него был другой человек – произошли бы такие же реформы.

Фамилия никак не влияет на строительство "Северного потока-2",

– отметил Корчилава.

Он отметил, достройка газопровода – большая опасность. Это гораздо важнее фамилии в "Нафтогазе".

"Если "Северный поток-2" достроят (это то, чего так хочет Владимир Путин), то мы потеряем минимум 2 миллиарда долларов ежегодной прибыли", – сказал эксперт.

Что такое "Северный поток-2"?

Для того, чтобы переводить природный газ в Европу в обход Украины, Россия начала строить соответствующий газопровод. Несмотря на то, что санкции США остановили на некоторое время строительство, Для того, чтобы переводить природный газ в Европу в обход Украины, Россия начала строить соответствующий газопровод. Несмотря на то, что санкции США остановили на некоторое время строительство, у берегов Дании возобновили работы. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что "Северный поток 2" достроят в 2021 году.

В тех случаях, когда отметил Корчилава, даже просто содержать огромную газотранспортную систему будет дорого, потому что труба без газа – это металлолом. "Сейчас идет большая"подковерная битва" – завершится строительство или нет", – добавил бывший пресс-атташе.

Коротко о кадровых изменениях в "Нафтогазе"