Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток 2" достроят в 2021 году. Такую информацию, мол, предоставил оператор проекта Nord Stream 2 AG

Когда достроят газопровод

Конкретная дата завершения работ неизвестна. По словам Новака, более точной информацией владеет лишь Nord Stream 2 AG, которая и реализует строительство.

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По той информации, которой мы от оператора располагаем, в этом году это будет (завершение строительства – 24 канал),

– подчеркнул Новак.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный говорил, что на завершение строительства "Северного потока 2" ожидают не позже лета. Он подчеркивал, что Германия может получить первый газ по этому трубопроводу в тот же срок.