Россия планирует достроить "Северный поток-2" в 2021 году
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток 2" достроят в 2021 году. Такую информацию, мол, предоставил оператор проекта Nord Stream 2 AG
Источник:"РИА Новости"
Когда достроят газопровод
Конкретная дата завершения работ неизвестна. По словам Новака, более точной информацией владеет лишь Nord Stream 2 AG, которая и реализует строительство.
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По той информации, которой мы от оператора располагаем, в этом году это будет (завершение строительства – 24 канал),
– подчеркнул Новак.
Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный говорил, что на завершение строительства "Северного потока 2" ожидают не позже лета. Он подчеркивал, что Германия может получить первый газ по этому трубопроводу в тот же срок.
Главное о "Северном потоке-2"
- Россия начала строить "Северный поток-2", чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. Из-за этого Киев ежегодно может терять 3 миллиарда долларов.
- Американские санкции остановили строительство. Однако впоследствии работы возобновили у берегов Дании.
- 15 апреля министр иностранных дел Германии заявил, что отказ от "Северного потока-2" приведет к обострению на Донбассе.
- По данным СМИ, президент США Джо Байден хочет назначить специального представителя, который будет отвечать за международные переговоры по газопроводу. Конечная цель его работы якобы прекращение строительства.
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