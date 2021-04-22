В отношении "Северного потока-2" продолжается политическая борьба. Однако, если санкции не сработают и его все же достроят, это негативно повлияет на Украину.

Несмотря на то, что США выражают поддержку Украине, в вопросе санкций против газопровода наша страна не может сыграть никакой роли. Такое мнение в эфире программы "6/9" высказал народный депутат и участник АТО Роман Костенко.

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По его словам, Германия позволяет достроить "Северный поток-2". Следовательно, санкции не срабатывают.

Если его достроят – это будет очень сильный удар по Украине. Последствия могут быть хуже, чем вторжение,

– считает Костенко.

О важности санкций

Как подчеркнул нардеп, санкции Запада против России от нас не зависят. Украине всегда приходится об этом просить.

"Это происходит потому, что у нас нет сильных дипломатических и военных позиций", – объяснил Костенко.

Внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" – это вопрос войны, а не бизнеса. По его словам, все должны объединиться против окончания строительства газопровода, потому что от этого зависит коллективная безопасность.

Он убежден: если бы у нас было оружие сдерживания, то санкции были бы эффективнее и охватили бы больше сфер. "Российская Федерация пока ни на шаг не отступила от тех позиций, которые она заняла в нашем государстве", – подытожил он.

Кратко о строительстве "Северного потока-2"