Если "Северный поток-2" достроят – это будет сильный удар по Украине, – нардеп Костенко
В отношении "Северного потока-2" продолжается политическая борьба. Однако, если санкции не сработают и его все же достроят, это негативно повлияет на Украину.
Источник:24 канал
Несмотря на то, что США выражают поддержку Украине, в вопросе санкций против газопровода наша страна не может сыграть никакой роли. Такое мнение в эфире программы "6/9" высказал народный депутат и участник АТО Роман Костенко.
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По его словам, Германия позволяет достроить "Северный поток-2". Следовательно, санкции не срабатывают.
Если его достроят – это будет очень сильный удар по Украине. Последствия могут быть хуже, чем вторжение,
– считает Костенко.
О важности санкций
Как подчеркнул нардеп, санкции Запада против России от нас не зависят. Украине всегда приходится об этом просить.
"Это происходит потому, что у нас нет сильных дипломатических и военных позиций", – объяснил Костенко.
Он убежден: если бы у нас было оружие сдерживания, то санкции были бы эффективнее и охватили бы больше сфер. "Российская Федерация пока ни на шаг не отступила от тех позиций, которые она заняла в нашем государстве", – подытожил он.
Кратко о строительстве "Северного потока-2"
- Россия начала строить "Северный поток-2", чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В марте сообщалось, что "Северный поток-2" завершили строить на 95%.
- Россия хочет закончить его в сентябре 2021 года.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода. Тогда строительство остановили, однако через год его возобновили.
- 15 апреля в Германии заявили, что отказ от "Северного потока-2" приведет к обострению на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
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