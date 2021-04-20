Обострение в Украине: Меркель прокомментировала возможность остановки "Северного потока-2"
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что идет политическая борьба в отношении "Северного потока-2". По ее словам, речь идет о расширении поля конфликта относительно того, как далеко страна должна зайти в вопросе торговли с Россией.
Источник:24 канал
На сессии ПАСЕ 20 апреля Англелы Меркель заявила, что мир и сейчас уже не является чем-то самим собой разумеющимся.
Читайте также В Германии хотят остановить "Северный поток-2" в случае обострения ситуации на Донбассе
Меркель о "Северном потоке-2"
Англелы Меркель ответила на вопрос, не считает ли она, что на фоне событий в Украине и ситуации с Навальным и поддержки Германией "Северного потока-2" Евросоюзу следует иметь единый подход в отношениях с Россией.
"Я знаю, что есть много противоречивых взглядов вокруг "Северного потока-2", в частности знаю отношение многих европейских стран. Но я хочу подчеркнуть, что газ, который еще не идет по "Северному потоку-2", но идет по "Северному потоку-1 ", не является худшим газа, который идет через Украину, и газа, который идет через Турцию из России", – сказала Меркель.
Она добавила, что Германия всегда выступала за то, чтобы Украина оставалась транзитной страной газа в ЕС.
У меня сложилось впечатление, что возможно в пределах проекта "Северный поток-2" говорится о расширении поля конфликта относительно того, как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в вопросе энергетики. В этом контексте Германия выступила за строительство "Северного потока-2". Идет политическая борьба, потому что много других видят этот вопрос по-другому,
– сказала канцлер.
Меркель отметила, что ЕС проявляет "единство" об отношениях с Россией, введя санкции в связи с:
- делом Навального;
- незаконной аннексией Крыма;
- поддержкой России боевиков на Донбассе.
Коротко о строительстве "Северного потока-2"
- Россия начала строить "Северный поток-2", чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В марте сообщалось, что "Северный поток-2" завершили строить на 95%. Россия хочет завершить его в сентябре 2021 года.
- В США уже вводили санкции против строительства. 8 апреля в СМИ сообщали, что США подготовили 2 пакета санкций и еще не приняли решения относительно них окончательно.
- В США планируют создать должность специального представителя, ответственного за международные переговоры по "Северному потоку-2". Его цель – прекратить строительства этого российского газопровода. По словам Кремля, он будет "будет ездить и всем угрожать".
- 15 апреля в Германии заявили, что отказ от "Северного потока-2" приведет к обострению на Донбассе. Об этом заявил Министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Поделиться новостью