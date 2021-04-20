Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что идет политическая борьба в отношении "Северного потока-2". По ее словам, речь идет о расширении поля конфликта относительно того, как далеко страна должна зайти в вопросе торговли с Россией.

На сессии ПАСЕ 20 апреля Англелы Меркель заявила, что мир и сейчас уже не является чем-то самим собой разумеющимся.

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Меркель о "Северном потоке-2"

Англелы Меркель ответила на вопрос, не считает ли она, что на фоне событий в Украине и ситуации с Навальным и поддержки Германией "Северного потока-2" Евросоюзу следует иметь единый подход в отношениях с Россией.

"Я знаю, что есть много противоречивых взглядов вокруг "Северного потока-2", в частности знаю отношение многих европейских стран. Но я хочу подчеркнуть, что газ, который еще не идет по "Северному потоку-2", но идет по "Северному потоку-1 ", не является худшим газа, который идет через Украину, и газа, который идет через Турцию из России", – сказала Меркель.

Она добавила, что Германия всегда выступала за то, чтобы Украина оставалась транзитной страной газа в ЕС.

У меня сложилось впечатление, что возможно в пределах проекта "Северный поток-2" говорится о расширении поля конфликта относительно того, как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в вопросе энергетики. В этом контексте Германия выступила за строительство "Северного потока-2". Идет политическая борьба, потому что много других видят этот вопрос по-другому,

– сказала канцлер.

Меркель отметила, что ЕС проявляет "единство" об отношениях с Россией, введя санкции в связи с:

делом Навального;

незаконной аннексией Крыма;

поддержкой России боевиков на Донбассе.

Коротко о строительстве "Северного потока-2"